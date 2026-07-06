Paro de 48 horas paraliza las actividades de Licey al Medio

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LICEY AL MEDIO, Santiago.– Un paro de labores por 48 horas convocado por organizaciones comunitarias y comerciantes mantiene paralizadas gran parte de las actividades comerciales y de transporte en este municipio, en reclamo de la terminación de varias obras públicas consideradas prioritarias para la comunidad.

Desde tempranas horas de este lunes, numerosos establecimientos permanecieron cerrados y el tránsito se redujo considerablemente, mientras grupos de manifestantes se concentraron en distintos puntos de la localidad para exigir la intervención de las autoridades.

Los convocantes denunciaron el retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura, entre ellos la reparación de calles, drenajes y otras obras de interés comunitario, las cuales —afirman— llevan meses inconclusas y afectan la movilidad, el comercio y la calidad de vida de los residentes.

Dirigentes comunitarios advirtieron que, de no recibir respuestas concretas por parte del Gobierno y de las instituciones responsables, podrían intensificar las protestas en los próximos días.

Durante la jornada se observó presencia policial en las principales vías del municipio para prevenir incidentes y garantizar el orden público.

Hasta el momento, las autoridades no habían ofrecido una respuesta oficial sobre las demandas planteadas por los manifestantes ni sobre una posible fecha para la conclusión de las obras reclamadas.

of-am