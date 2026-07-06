CUBA: Nuevo apagón deja sin suministro eléctrico toda la isla

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LA HABANA 6 Jul.- Las autoridades cubanas han informado este lunes de un nuevo apagón total del sistema eléctrico que ha dejado sin suministro a toda la isla.

«Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto», ha indicado la UNE en redes sociales.

El periodista de medios públicos cubanos Bernardo Espinosa, especializado en la red eléctrica, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que UNE y los Consejos de Defensa de las provincias cubanas han puesto en marcha ya los protocolos para «asegurar energía a Centros vitales».

«A la vez se trabaja para inicio de acciones que permiten restablecer gradualmente el sistema. Expertos y epecialistas investigan causas de la desconexión. Más información en emisiones de Canal Caribe», ha explicado.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagaones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

of-am