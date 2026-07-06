Advierte sanciones penales por venta de medicinas sin registro

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SANTO DOMINGO. – La venta y distribución de medicamentos sin registro sanitario en la República Dominicana podría acarrear consecuencias penales para los responsables, advirtió el director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), Marcos Balaguer, al anunciar el inicio de operativos de inspección a nivel nacional.

El funcionario explicó que las acciones de vigilancia responden a una investigación periodística difundida en el programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo, tras la cual se activaron mecanismos de verificación y control en distintos puntos del país.

Balaguer indicó que, una vez recopiladas las evidencias durante los operativos, los expedientes serán remitidos a la Procuraduría Especializada en Comercio Ilícito para la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación vigente.

El titular de DIGEMAPS señaló además la posibilidad de que medicamentos sin registro sanitario estén ingresando al territorio nacional a través de la frontera con Haití, lo que ha motivado el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos de entrada al país.

En ese sentido, afirmó que las labores se realizan de manera coordinada con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con el objetivo de desarticular redes dedicadas al comercio ilícito de productos farmacéuticos.

Durante una entrevista transmitida por VTV Canal 32, Balaguer explicó que parte de estos medicamentos estarían ingresando mediante importaciones realizadas por particulares, mientras que el endurecimiento de los controles en puertos y aduanas habría provocado la adaptación de las redes ilegales a nuevas modalidades de operación.

El funcionario reconoció que el comercio ilícito de medicamentos continúa siendo un desafío para las autoridades sanitarias, y destacó que este fenómeno no se limita al sector farmacéutico. Agregó que se han intensificado las campañas de concienciación dirigidas a la población para desalentar la compra de productos de procedencia ilegal.

Advirtió que los medicamentos sin registro sanitario no garantizan condiciones mínimas de calidad, seguridad, eficacia ni autenticidad, ya que dicho registro certifica que los productos han sido evaluados técnica y científicamente antes de su autorización para la venta, conforme a la Ley General de Salud.

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