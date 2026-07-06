Rafael Devers y Eury Pérez son dominicanos de la semana MLB

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El bateador designado de los Giants atraviesa un gran momento en su temporada, mientras que el serpentinero de los Marlins coqueteó con la historia en su más reciente salida.

SAN FRANCISCO, California.- El primera base y bateador designado de los San Francisco Giants, Rafael Devers, y el lanzador abridor de los Miami Marlins, Eury Pérez, fueron seleccionados como los ganadores de la decimotercera edición del premio «Dominicano de la Semana» de ESPN Digital en la temporada 2026.

Devers recibe el reconocimiento por segunda ocasión en la temporada, mientras que Pérez se lleva los honores por primera vez en la campaña.

«Carita» vio acción en cinco partidos con los Giants durante la pasada semana, en los que bateó para .389, con porcentaje de embasarse (OBP) de .500 y slugging (SLG) de 1.056, para un OPS de 1.556. Además, disparó cuatro cuadrangulares, remolcó cuatro carreras, anotó cinco veces, negoció cuatro bases por bolas y se ponchó apenas dos veces en 22 apariciones al plato.

Gracias a su actuación del fin de semana frente a los Colorado Rockies, Devers llegó a 18 jonrones en la temporada y, junto a su compañero Casey Schmitt, se convirtió en la primera dupla de los Giants en conectar al menos 17 cuadrangulares cada uno en los primeros 90 juegos de una campaña desde que Barry Bonds y Jeff Kent lo lograron en el 2000.

Por su parte, Pérez coqueteó con la historia en su más reciente salida, al lanzar siete entradas perfectas con ocho ponches frente a los Athletics.

Durante la pasada semana realizó dos aperturas, en las que totalizó 12.1 entradas de labor y permitió apenas dos hits y una carrera limpia, para una efectividad de 0.73. Además, registró un promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) de 0.49, tras conceder cuatro transferencias. Completó el período con 16 ponches y dos victorias.

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