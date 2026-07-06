VENEZUELA: Rescatan a familia tras 12 días bajo los escombros

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CARACAS.- Una madre y sus tres hijos fueron rescatados con vida después de permanecer cerca de doce días atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos que sacudieron la zona el pasado 24 de junio.

El rescate ocurrió en el complejo residencial OPP Caribe, ubicado en Caraballeda, donde los equipos de búsqueda lograron localizar a la familia entre los restos de la estructura derrumbada. Entre los sobrevivientes se encontraba una recién nacida, además de sus dos hermanos.

La operación fue considerada un momento de esperanza en medio de la tragedia que enfrenta el país, mientras continúan las labores de rescate y recuperación en las zonas más afectadas por el desastre.

Familiares y rescatistas calificaron el hallazgo como un hecho extraordinario, debido al prolongado tiempo que la familia permaneció aislada bajo toneladas de escombros.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes y víctimas en los edificios afectados, especialmente en el estado La Guaira, una de las áreas más golpeadas por los movimientos sísmicos.

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