ETED restablece servicio de transmisión eléctrica Jimaní

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SANTO DOMINGO. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el servicio hacia Jimaní fue restablecido en su totalidad este lunes, luego de concluir los trabajos de emergencia para reparar los daños ocasionados en la infraestructura de transmisión.

Según la institución, las brigadas técnicas finalizaron las maniobras a la 1:54 de la madrugada, logrando energizar nuevamente la línea de 69 kV Cruce de Cabral–Duvergé y la derivación hacia la subestación de distribución de Jimaní.

Posteriormente, fueron energizados los circuitos de distribución, quedando normalizado el suministro para los usuarios a las 3:03 de la madrugada.

Los trabajos incluyeron la instalación de estructuras provisionales sobre postes de madera, así como la reparación de dos estructuras metálicas que también sufrieron daños. Estas labores se realizaron de forma ininterrumpida desde el pasado sábado.

La ETED destacó que el servicio fue restablecido en menos de 48 horas después del incidente ocurrido el sábado 4 de julio, cuando colapsaron dos torres de transmisión y una tercera estructura de la derivación hacia Jimaní resultó severamente afectada, provocando la interrupción temporal del suministro eléctrico en esa zona de la provincia Independencia.

Durante las labores, el personal técnico trabajó bajo estrictos protocolos de seguridad y con el despliegue de los recursos humanos y técnicos de la empresa.

«Asumimos el compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y lo cumplimos. Nuestras brigadas trabajaron sin descanso, de día y de madrugada, hasta devolver la energía a Jimaní», afirmó el vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, quien supervisó personalmente los trabajos en la provincia Independencia.

La empresa informó que, en una etapa posterior, llevará a cabo la reconstrucción de las estructuras metálicas definitivas, asegurando que estos trabajos no implicarán nuevas interrupciones del servicio para la comunidad.

an/am