BRASIL: Los verdes respaldan candidatura Lula a elecciones

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BRASILIA 1 Ago.- El Partido Verde de Brasil ha respaldado oficialmente este viernes la candidatura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 4 de octubre.

Tras celebrarse de manera virtual, la convención nacional del Partido Verde ha respaldado al actual mandatario brasileño como líder de su coalición para los próximos comicios.

No obstante, la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, militante del Partido de los Trabajadores (PT), no se oficializará formalmente hasta que su propia formación celebre su respectiva convención el próximo domingo.

«El compromiso del partido con el diálogo entre las fuerzas democráticas y con la construcción de un proyecto político centrado en la sostenibilidad, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones», han asegurado los verdes, quienes han indicado que es este es el objetivo prioritario de cara a las elecciones.

El Partido Verde ya había manifestado esta postura cuando participó en la convención del Partido Laborista Democrático la semana pasada. En esa ocasión, el vicepresidente del partido, Reynaldo Nunes, representó al partido.

La candidatura de Lula se enfrentará a su principal rival, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente convicto Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño afronta este desafío electoral en un momento delicado, tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de autorizar una investigación contra su hijo, Fábio Luís Lula da Silva.

La Justicia indaga su presunta implicación en un delito de tráfico de influencias para la obtención de licencias de cannabis medicinal en gestiones vinculadas al Ministerio de Salud.

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