Puerto Rico vence a República Dominicana en beisbol de JCC

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SANTO DOMINGO.– Puerto Rico dejó en el terreno a República Dominicana al imponerse 4-3 en un emocionante clásico caribeño de béisbol, definido en entradas extras ante un Estadio Quisqueya Juan Marichal completamente lleno, durante la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La novena boricua aseguró el triunfo en el cierre del octavo episodio cuando, con las bases llenas y un out, José Rivera conectó un sencillo al jardín derecho que remolcó a Rubén Castro desde la antesala para sellar la victoria.

El relevista Jorge Benítez (1-0) se acreditó el triunfo, mientras que Miguel Castro (0-1) cargó con la derrota tras permitir la carrera decisiva.

Puerto Rico tomó ventaja desde la primera entrada. Edison Mora abrió el encuentro con un triple y, acto seguido, Anthony García disparó un cuadrangular de dos carreras por el jardín central para colocar el marcador 2-0.

República Dominicana respondió en el segundo inning con un sencillo remolcador de Michael De León, quien impulsó a Pedro Severino luego de que este se embasara con un doble.

El conjunto dominicano igualó las acciones 2-2 en la séptima entrada gracias a un infield hit de Deivi Muñoz. En la parte alta del octavo, los quisqueyanos tomaron ventaja 3-2 mediante un rodado de Pedro Severino al campocorto que permitió anotar la carrera de la ventaja.

Sin embargo, la reacción boricua fue inmediata. En el cierre del episodio fabricó dos anotaciones, incluida la del triunfo, para quedarse con un vibrante duelo que mantuvo la emoción hasta el último lanzamiento y fue celebrado por una fanaticada que disfrutó de un espectáculo digno de una final.

COSTA RICA VENCE A RD EN FUTBOL FEMENINO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Costa Rica consiguió una valiosa victoria al imponerse 2-1 sobre República Dominicana en un intenso encuentro correspondiente al torneo de fútbol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputado en el Estadio Cibao FC.

El compromiso se caracterizó por la intensidad, la presión constante y el equilibrio defensivo durante la primera mitad, en la que ambos equipos neutralizaron sus ataques y se fueron al descanso con empate sin goles.

Las costarricenses rompieron el empate al minuto 53 mediante un tanto de Lucía Paniagua, quien culminó una acción ofensiva para colocar el 1-0.

Lejos de bajar los brazos, la selección dominicana adelantó sus líneas y aumentó la presión sobre su rival hasta encontrar el empate al minuto 78, cuando Gabriela Marte definió con precisión para devolver la esperanza al conjunto anfitrión.

Con la igualdad, las quisqueyanas mantuvieron la iniciativa en busca de la remontada, mientras Costa Rica intentaba reorganizarse para contener el empuje local.

La jugada decisiva llegó al minuto 86. Tras una acción confusa dentro del área dominicana y varios intentos fallidos por despejar el balón, Diara Ruiz aprovechó la oportunidad para enviar la pelota al fondo de la red y establecer el definitivo 2-1.

En los minutos finales, República Dominicana buscó nuevamente la igualdad, pero la defensa costarricense resistió la presión hasta el pitazo final.

Con este resultado, Costa Rica suma tres puntos importantes que fortalecen sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que República Dominicana, pese a la derrota, dejó una imagen competitiva tras exigir al máximo a uno de los rivales más fuertes del certamen.

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