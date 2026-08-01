COLOMBIA: Petro elige visitar a Cuba para oponerse a los EEUU

BOGOTA 1 Ago.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este viernes que ha elegido a Cuba como destino de su última visita oficial para «oponerse a una guerra en el Caribe», ante las recientes amenazas por parte de Estados Unidos de intervenir militarmente en la isla.

«Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe (…) Ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad», ha asegurado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

Petro ha justificado su postura agradeciendo a la isla por formar a unos 2.000 médicos colombianos, por mediar y «ayudar» al expresidente Juan Manuel Santos a hacer las paces con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por «salvar» a millones de personas en todo el mundo gracias al desarrollo de su vacuna contra la Covid-19.

LAMENTA ULTIMAS INCURSIONES EN EL CARIBE

Asimismo, ha lamentado la últimas incursiones en el Caribe que, según el presidente saliente, acabaron con las vidas de gente «humilde», entre ellas, las de 50 colombianos.

«Los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los EEUU lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero si asesinaron a 261 personas entre ellas, al parecer, 50 colombianos», ha matizado.

Por último, ha rechazado las nuevas decisiones diplomáticas del Gobierno entrante, formado por el nuevo presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, de cerrar relaciones con países que, según Petro, «se opusieron al genocidio en Gaza».

«El nuevo Gobierno que está dirigido por Netanyahu, el narcotráfico y quiénes han producido el genocidio en Colombia, elegido por fraude algorítmico, va a cerrar relaciones diplomáticas con los países que más se opusieron al genocidio en Gaza: Sudáfrica, Malasia, Argelia, Cuba, Haití, y la propia Palestina agredida y sacrificada quien sufre un genocidio dirigido por Netanyahu», ha agregado.

El presidente saliente de Colombia ha llegado a La Habana este viernes para su tercera visita oficial a Cuba, tras sus viajes en junio y septiembre de 2023.