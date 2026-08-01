Abinader inaugura techado y asiste ordenación obispo en LV

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LA VEGA, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración del techado del Politécnico Femenino Mercedes Morel, una obra destinada a fortalecer la infraestructura educativa de la provincia y que beneficiará a más de 600 estudiantes. Posteriormente, asistió a la toma de posesión de monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas como nuevo obispo de la Diócesis de La Vega.

La obra, construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), proporcionará un espacio adecuado para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y comunitarias durante todo el año, tanto para la comunidad educativa como para los residentes del entorno.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la infraestructura forma parte de la estrategia del Gobierno para garantizar centros educativos seguros y dignos, al tiempo que informó que el Ministerio de Educación se encuentra en la fase final de los preparativos para el inicio del año escolar 2026-2027, programado para el próximo 24 de agosto.

Explicó que, en coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar, se ejecutan trabajos en todo el país para asegurar que los planteles estén en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes al inicio de la docencia.

En representación del estudiantado, Núñez Tapia agradeció el apoyo del Gobierno a la educación y afirmó que el nuevo techado constituye una inversión en el futuro de la juventud dominicana, al ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje y la formación integral.

PARTICIPA EN ORDENACION NUEVO OBISPO

Más tarde, el Mandatario asistió a la ceremonia de toma de posesión de monseñor Romero Cárdenas como nuevo obispo de la Diócesis de La Vega, tras su designación por el papa León XIV, luego de desempeñarse durante más de once años como obispo de Barahona.

La eucaristía fue celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción y presidida por el nuncio apostólico en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertold, quien agradeció la presencia del jefe de Estado y valoró el respaldo de las autoridades a la misión pastoral de la Iglesia Católica.

En su primera homilía, Romero Cárdenas expresó su compromiso de promover una Iglesia cercana a la población, abierta al diálogo y dispuesta a colaborar con las autoridades, las instituciones educativas, los sectores productivos y las organizaciones sociales para contribuir al bienestar común.

Reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, la familia, la justicia, la paz, la educación, el trabajo digno, la protección de los más vulnerables y la preservación del medio ambiente.

La Diócesis de La Vega abarca las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, e integra 63 parroquias y más de 120 sacerdotes.

En ambas actividades acompañaron al presidente Abinader autoridades nacionales, provinciales, representantes del sector educativo, funcionarios civiles y militares, así como miembros de la Iglesia Católica.

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