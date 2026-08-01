Corea del Norte critica OTAN y habla de guerra sin precedentes

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PYONGYANG 1 Ago.- Las autoridades de Corea del Norte han criticado este sábado el plan de renovación de la red de combustible recientemente aprobado por la OTAN y ha calificado esta medida como un esfuerzo «sin precedentes» para prepararse para la guerra y como una prueba de que la la alizanza se está convirtiendo en «un bloque militar más agresivo».

La condena se ha hecho pública en un comentario recogido por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA y alude a la aprobación el mes pasado por la OTAN del plan del Programa de Capacidades de la Cadena de Suministro de Combustible, que busca modernizar y expandir su red de oleoductos y almacenamiento de combustible militar de la era de la ‘Guerra Fría’ en toda Europa.

Pyongyang ha indicado en la misma nota que está siguiendo de cerca los movimientos militares de la organización en un momento en el que sus fuerzas han sido desplegadas para apoyar a Rusia en el marco de su guerra contra Ucrania, mientras que la organización continúa brindando asistencia militar a Kiev.

SOBRE LA OTAN

«Inicialmente, hubo desacuerdos entre los Estados miembros debido al elevado coste, pero finalmente se resolvieron. Esto demuestra que la OTAN se aferra al suministro de reservas estratégicas para la guerra, considerándolo un asunto vital», reza el escrito.

«Lo que merece atención es que los medios de comunicación extranjeros comentan que la OTAN elaboró ‘un plan tan ambicioso para hacer frente a una posible guerra con Rusia'», continúa.

Pyongyang ha alegado además que la iniciativa en cuestión refleja la «nefasta intención» de la OTAN de acumular suministros militares para futuros conflictos. «Han transcurrido varias décadas desde la fundación de la OTAN como bloque militar, pero resulta inaudito que se prepare para la guerra de forma tan abierta como ahora», han espetado las autoridades norcoreanas a través del citado comunicado.

En la misma línea, Corea del Norte ha acusado a la alianza de expandir su presencia militar en la región de Asia-Pacífico, reprochándole que frecuentemente realiza «demostraciones militares temerarias en las proximidades de la península coreana en connivencia con países hostiles a la RPDC (República Popular Democrática de Corea)».

«La gravedad de la OTAN como bloque de guerra se está haciendo cada vez más evidente», sentencia el comentario, advirtiendo que «acelerar la guerra es acelerar la ruina» de la organización.

of-am