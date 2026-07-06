Primer Ministro Haití participa 51 Conferencia de la Caricom

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Castries, 6 jul.- El Primer Ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, asiste hoy al segundo día de sesiones de la 51 cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se desarrollará hasta el próximo miércoles en esta capital.

La visita del gobernante a Santa Lucía tiene también el objetivo de reforzar los lazos de Puerto Príncipe con los Estados miembros de esa organización regional, según un comunicado del ejecutivo haitiano.

«Esta participación -añade el texto- refleja el compromiso de promover un diálogo constructivo sobre desafíos principales de la región, como seguridad, integración económica, resiliencia climática, desarrollo sostenible y cooperación en materia de gobernanza».

Fils-Aimé presentará las prioridades nacionales haitianas ante esta reunión, inaugurada la víspera, y reafirmará su compromiso con una alianza regional «basada en el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones concertadas a los desafíos comunes», agrega la declaración.

«El gobierno haitiano mantiene su convicción de que el fortalecimiento de la integración regional es un pilar fundamental para promover la estabilidad, la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible en el Caribe», subraya el comunicado.

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