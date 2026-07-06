Migración aclara que mujer fue retenida por documentos falsos

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) aclaró que la retención de una mujer en un operativo migratorio no estuvo relacionada con su condición de parturienta, sino con la presentación de documentos presuntamente falsificados durante el proceso de verificación de identidad.

La institución explicó que sus agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos al detectar irregularidades en la documentación presentada por la ciudadana, por lo que se procedió a realizar las investigaciones correspondientes.

Migración rechazó versiones que señalaban que la mujer habría sido retenida por encontrarse en estado de embarazo o por haber dado a luz, y reiteró que las actuaciones del personal migratorio se basan en el cumplimiento de la normativa vigente, sin discriminación por razones de condición médica o personal.

La DGM indicó que continuará fortaleciendo los controles de verificación documental para combatir el uso de documentos falsos y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias del país.

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