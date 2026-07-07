FP denuncia baja ejecución de proyectos agua financiados BM

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Por JHONNY TRINIDAD

SANTO DOMINGO.- Los principales proyectos de modernización del sector agua en la República Dominicana financiados por el Banco Mundial con US$293.5 millones presentan baja ejecución, múltiples reestructuraciones y reducción de metas, denunució este martes el partido Fuerza del Pueblo (FP).

Durante una rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la organización opositora, Hamlet Otáñez, afirmó que el Pacto Nacional por el Agua no ha producido los resultados prometidos, debido, principalmente, a la “falta de capacidad de gestión del Gobierno”.

Explicó que el Programa de Modernización del Sector Agua, dotado con US$250 millones para fortalecer al INAPA, CORAASAN y CORAAVEGA, apenas ha desembolsado el 24.27% de los recursos.

“El propio Banco Mundial reconoce que no se ha realizado ningún desembolso basado en resultados verificados, a pesar de que ese programa fue diseñado para pagar contra resultados”, sostuvo.

Según el informe del organismo, los objetivos están “significativamente rezagados” a 18 meses del cierre del programa. Otáñez señaló que la iniciativa ha tenido cuatro reestructuraciones formales por retrasos, ausencia prolongada del verificador independiente, limitaciones presupuestarias y dificultades técnicas. Agregó que se plantea cancelar US$3.33 millones que ya no podrían utilizarse según su diseño original.

RECORTES EN PROYECTO MOCA Y GASPAR HERNANDEZ

Sobre el proyecto de agua potable y saneamiento para Moca y Gaspar Hernández, financiado con US$43.5 millones, indicó que fue reestructurado, extendido hasta mayo de 2028 y sufrió una “reducción significativa en sus metas”.

Detalló que los medidores previstos bajaron de 10,000 a 2,500; las redes a rehabilitar, de 50 a 20 km; las nuevas conexiones de agua, de 12,750 a 7,500 beneficiarios; y la población con acceso a tratamiento mejorado de aguas residuales, de 90,000 a 72,000 personas.

Añadió que, según el Banco Mundial, faltan entre US$20 y US$25 millones para completar inversiones que quedaron fuera del alcance del proyecto.

“VERGUENZA NACIONAL”

Otáñez calificó los resultados como un problema de gestión pública. “Esto no es una simple demora administrativa. Es una vergüenza nacional frente a un organismo internacional. El Banco Mundial no está registrando una historia de éxito; está registrando atrasos, debilidades, baja ejecución y falta de resultados”, expresó.

Sostuvo que el Gobierno “ha demostrado más capacidad para tomar préstamos que para ejecutar soluciones” y afirmó que el sector agua atraviesa una “crisis de dirección, ejecución y responsabilidad pública”.