Egresados del INTEC ganan Torneo de Redes 2026

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SANTO DOMINGO.— Dos egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ganaron el primer lugar en la XII edición del Torneo de Redes de Datos, tras superar a más de 15 equipos universitarios.

José Paulino, de Ingeniería en Ciberseguridad, y José Armando Guzmán, de Ingeniería de Sistemas, compitieron bajo el nombre «Los Protocolos TCP/IP». En 2025, ambos habían obtenido el tercer puesto en el certamen.

La competencia, celebrada en el campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), evaluó conocimientos sobre comunicación de datos, protocolos y configuración de redes informáticas.

Durante la fase eliminatoria, los participantes realizaron pruebas teóricas y simulaciones con Cisco Packet Tracer. En la ronda final, los equipos clasificados debieron resolver un caso empresarial y configurar equipos físicos en un plazo de dos horas.

El profesor del INTEC Mario Luciano, quien acompañó a los competidores junto al docente Reiner Campillo, explicó que las pruebas exigieron habilidades para diseñar infraestructuras tecnológicas y solucionar problemas bajo presión.

Paulino señaló que la victoria fue resultado de semanas de preparación y práctica. Destacó la disciplina y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su formación académica como factores clave para alcanzar el triunfo.

El INTEC participó con tres equipos. Además de los ganadores, la delegación estuvo integrada por los estudiantes Santo Valenzuela Reyes y Sandro García Pérez, así como por los egresados Christopher Pérez Gutiérrez y Ángel Vásquez, todos de Ingeniería de Sistemas.

dh/am