Egresados de IGLOBAL realizan estancia académica en España

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SANTO DOMINGO.- Un grupo de egresados del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) participa en una estancia académica en España, desarrollada conjuntamente con el Instituto Universitario Ortega-Marañón, como parte del programa de movilidad académica de la institución.

La estancia, que se desarrolla del 14 al 18 de septiembre, tiene como sede principal la Fundación Ortega-Marañón en Toledo y está orientada a ampliar y consolidar las metodologías abordadas durante los programas de formación, mediante experiencias prácticas, metodologías activas, trabajo colaborativo y aprendizaje dialógico.

Aniberky Mateo, directora Académica de IGLOBAL, explicó que los participantes corresponden a las maestrías en Didáctica de la Lengua Española para Educación Primaria, Didáctica de la Lengua Española para Educación Secundaria y Neuropsicología, y que esta experiencia permite vincular los conocimientos adquiridos durante dos años de formación con actividades académicas y educativas.

«Este grupo de egresados de IGLOBAL se encuentra participando de esta estancia académica, vinculada a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su maestría», explicó Mateo, al destacar que desarrollan talleres y visitas a centros educativos y lugares culturales de Toledo y Madrid.

TALLERES SOBRE IA Y METODOLOGÍAS ACTIVAS

Como parte del programa, los egresados participaron en conferencias y talleres sobre enseñanza en tiempos de inteligencia artificial, metodologías activas y evaluación auténtica, competencias digitales para el aprendizaje significativo, alumnado de altas capacidades e inteligencia artificial y robots sociales aplicados a la educación.

Asimismo, la agenda contempla talleres sobre habilidades lectoescritoras desde la primera infancia, así como sobre colaboración entre familia y escuela para favorecer el bienestar y el aprendizaje en la era de la inteligencia artificial.

La estancia concluirá el viernes 18 con la presentación de situaciones de aprendizaje y una conferencia de clausura sobre el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.