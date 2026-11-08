EGIPTO: Al menos 7 muertos y 112 heridos al descarrilar tren

EL CAIRO 8 Nov.- Al menos siete personas han muerto y 112 han resultado heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros volcaran en la línea ferroviaria que conecta El Cairo con Asuán, a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación egipcia de Guiza, según ha informado el Ministerio de Sanidad de Egipto.

«El balance del accidente ferroviario en Al Ayat asciende a 112 heridos y siete fallecidos. 45 pacientes han recibido el alta tras una mejoría en su estado de salud», ha indicado el Ministerio de Sanidad en su último comunicado.

El ministro de Sanidad y Población, el doctor Jaledabdel Gafar, ha ordenado elevar el nivel de alerta en todas las instalaciones sanitarias de las gobernaciones de Guiza y Beni Suef para aportar apoyo médico y de emergencia. Así, se han movilizado 72 ambulancias para atender y trasladar a los afectados.

Hasta 72 heridos han sido trasladados al Hospital de Al Wasta, en la gobernación de Beni Suef, 33 al Hospital de Al Ayat y siete están en el Hospital Central de Atfí, en Guiza.

«Entre las lesiones sufridas, predominan diversas contusiones y abrasiones, así como fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, laceraciones en la cabeza y el rostro y contusiones en el tórax y las costillas», ha indicado el Ministerio de Sanidad.

Hasta 45 personas que resultaron heridas han recibido ya el alta hospitalaria. Otras siete personas están próximas a recibir el alta, mientras que el resto de los heridos continúa recibiendo tratamiento bajo observación médica.

La cartera ministerial ha asegurado que mantiene un «seguimiento constante» de la evolución de los afectados y que está proporcionando a todos ellos «una atención médica completa».

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