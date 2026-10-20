EEUU: Trump gastará $400 MM en la campaña de las legislativas

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WASHINGON 20 Oct.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que gastará al menos 400 millones de dólares (356 millones de euros) de aquí a las elecciones legislativas de medio mandato el próximo 3 de noviembre.

«Me complace anunciar que, en relación con las elecciones de mitad de legislatura más importantes de la historia de nuestro país, he gastado, o voy a gastar, más de 400 millones de dólares antes del día de las elecciones», ha informado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha justificado el anuncio en su «fe en el Partido Republicano y en todas (sus) políticas y principios», ha indicado que «ya se han gastado más de 300 millones de dólares (267 millones de euros) en publicidad, contacto directo e indirecto con los votantes, mítines, recintos para mítines, mítines televisados, programas para fomentar la participación electoral, integridad electoral y mucho más».

«Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que tanto ha hecho para sacar a nuestro país del borde del abismo», ha agregado el mandatario estadounidense.

Sus declaraciones llegan a dos semanas de que los estadounidenses acudan a las urnas y después de que a principios de octubre el propio Trump afirmara que dejará de emplear los fondos federales en publicidad electoral para financiar estos anuncios con los super comités de acción política, los llamados ‘super PAC’, caracterizados por estar sujetos a menores restricciones a lo que se refiere a las cantidades donadas y a la divulgación de la identidad de los donantes.

of-am