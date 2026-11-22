WASHINGTON 22 Nov.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este domingo de que será «muy difícil trabajar» con un Congreso controlado por la oposición del Partido Demócrata a partir de enero y ha personalizado en el portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

«Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer si se convierte en el portavoz de la mayoría en el Senado», ha apuntado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

«Ha sido un gran fracaso como líder, uno de los peores de la historia, y me caben pocas dudas de que volverá a fracasar», ha argumentado.

Trump cree que «todo lo que ha hecho ha sido perpetuar el bulo de Rusia, Rusia, Rusia y otros muchos bulos y timos, lo que hizo muy fácil y gloriosa mi victoria de 2024». «¡Allá vamos otra vez!», ha remachado.

Ayer mismo en una entrevista en Fox News Trump planteaba la posibilidad de llegar a una «histórica» colaboración con los demócratas y mencionaba nombres de demócratas moderados como Hakeem Jeffries o el propio Chuck Schumer. «Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo Chuck Schumer», apuntó.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, «Stephen Miller es una muy buena persona y pienso que Hakeem Jeffries lo podrá ver. Espero colaborar con Hakeem Jeffries», insistió. «Hay opciones de que lo podamos hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos», arguyó.

«Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad… y tienen algunos puntos malos. Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas», explicó.

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