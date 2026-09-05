EEUU sigue invicta tras vencer a RD en Panam de Voleibol U-23

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SANTO DOMINGO.– La selección de Estados Unidos mantuvo su invicto en la Copa Panam U-23 al imponerse 3-1 a República Dominicana, en un encuentro correspondiente al torneo que reúne a los principales talentos de la región en esta categoría.

El conjunto estadounidense mostró mayor consistencia durante el partido y logró controlar los momentos decisivos para quedarse con la victoria, mientras que las dominicanas lucharon por mantenerse en competencia, pero no pudieron evitar la derrota.

Con este triunfo, Estados Unidos continúa con paso perfecto en la competición y fortalece su posición de cara a las próximas jornadas.

República Dominicana, por su parte, deberá buscar una victoria en sus siguientes compromisos para mejorar su posición en la clasificación y mantener sus aspiraciones en el torneo.

La Copa Panam U-23 forma parte del calendario de competencias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) y reúne a selecciones juveniles de la región.

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