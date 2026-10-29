EEUU: incendio obliga declarar emergencia complejo nuclear

Las autoridades informaron este jueves que no se detectaron indicios de contaminación fuera del recinto.

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Carolina del Sur.- Un incendio en uno de los laboratorios del complejo industrial y nuclear Savannah River Site, perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos, obligó a declarar una situación de emergencia en las instalaciones ubicadas cerca de la ciudad de Aiken.

Las autoridades informaron este jueves que el fuego fue extinguido y que no se detectaron indicios de contaminación fuera del recinto, lo que reduce la preocupación por posibles consecuencias para las comunidades cercanas.

CIERRAN ACCESOS Y RESTRINGEN EL TRÁFICO

Como medida preventiva, las autoridades cerraron los accesos al complejo para impedir la entrada de vehículos y restringieron el tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en las inmediaciones de la instalación.

Las medidas buscan garantizar la seguridad durante las labores de respuesta y facilitar el trabajo de los equipos encargados de evaluar las consecuencias del incidente.

EVACÚAN AL PERSONAL DE LAS ZONAS AFECTADAS

Los empleados que se encontraban en las áreas afectadas y que no participaban directamente en las tareas de emergencia ni en las operaciones de parada de las instalaciones fueron trasladados a lugares seguros.

El personal especializado continuó trabajando para atender la situación y controlar los posibles riesgos derivados del incendio.

SIN CONTAMINACIÓN EXTERNA DETECTADA

Aunque el incidente ocurrió en un complejo relacionado con actividades nucleares, la información disponible señala que no se encontraron evidencias de contaminación fuera de las instalaciones.

Las autoridades mantienen las medidas de seguridad mientras se desarrollan las labores correspondientes para evaluar el alcance del suceso.

El Savannah River Site es una instalación del Departamento de Energía estadounidense situada en Carolina del Sur. Por el tipo de actividades que alberga, los incidentes registrados en el complejo requieren protocolos de respuesta destinados a proteger a los trabajadores y evitar posibles efectos sobre el entorno.

an/am