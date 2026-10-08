EEUU incauta envíos ilegales de combustibles hacia isla de Cuba

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WASHINGTON.- Autoridades de Estados Unidos incautaron 90 envíos de combustible valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares que, según una investigación federal, eran enviados ilegalmente a Cuba y tenían como destinatario final a ENETEC S.A., una empresa cubana sancionada por Washington desde julio.

La operación fue anunciada este miércoles por autoridades federales estadounidenses, que investigan un supuesto esquema destinado a evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a La Habana.

ENETEC FIGURA COMO DESTINATARIO FINAL

ENETEC, con sede en La Habana, aparece en los documentos de los cargamentos como el “destinatario último”, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por medios de prensa.

La empresa fue incluida el 13 de julio en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El organismo la identifica como una compañía dedicada a la venta mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como de productos relacionados.

La incautación involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

Las autoridades informaron que interceptaron 90 envíos de destilado medio mezclado con biodiésel que tenían como destino una entidad cubana sancionada y que, presuntamente, formaban parte de un mecanismo para eludir las restricciones estadounidenses.

CARGAMENTOS SALÍAN DE FLORIDA Y TEXAS

A comienzos de septiembre, las autoridades detectaron que los cargamentos de biodiésel salían desde Port Everglades, en Florida, y desde el puerto de Houston, Texas, con destino a La Habana.

En Port Everglades fueron retenidos 71 tanques que contenían unos 500,000 galones de biodiésel, mientras que otros 19 envíos, con aproximadamente 120,000 galones, fueron interceptados en el puerto de Houston.

En conjunto, el combustible incautado tendría un valor cercano a los 2.8 millones de dólares.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Los funcionarios estadounidenses no revelaron quiénes estaban detrás de los envíos. Explicaron que la identidad de los exportadores forma parte de una investigación en curso y que, por esa razón, no podían divulgarla.

HSI tampoco ha informado hasta ahora de acusaciones formales contra personas o compañías vinculadas al caso.

Las agencias investigan posibles violaciones de las leyes federales de exportación, incluida la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y las regulaciones aplicables a las exportaciones sujetas a las normas de administración de exportaciones de Estados Unidos.

Fuente: ADN CUBA

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