BRUSELAS, 17 Nov.- El ‘número dos’ del Pentágono, Elbridge Colby, ha cuestionado la eficacia de los ataques ucranianos de largo alcance contra territorio ruso, al considerar que «no sirven para acabar la guerra» y que incluso podrían favorecer una escalada del conflicto, en el día que el Ejército ucraniano ha llevado a cabo su mayor ataque desde el estallido de la invasión en 2022, incluyendo ataques al puente de Crimea, que conecta la península con la región rusa de Krasnodar.

Así lo ha asegurado el subsecretario de Defensa estadounidense durante su intervención este martes en la reunión del Grupo de Contacto para la defensa de Ucrania, celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, en la que ha defendido que la estrategia militar de Ucrania debería centrarse en el frente y a ataques contra la maquinaria bélica rusa.

«Nuestra evaluación es que estos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente», ha señalado Colby, que también ha animado a los aliados de la OTAN a prestar su apoyo a Kiev para que mantenga sus posiciones y realice ataques de medio alcance contra la logística rusa.

No obstante, ha matizado que esto «no significa que Ucrania deba verse obligada a luchar con las manos atadas», puesto que Washington sigue considerando legítimas las operaciones dirigidas contra la maquinaria bélica rusa que contribuyan directamente a frenar sus avances militares.

UCRANIA REIVINDICA EL DERECHO A LA DEFENSA PROPIA

En respuesta, el representante ucraniano, Yevgeniy Khmara, ha reivindicado el derecho de su país a responder a los bombardeos rusos y ha puesto como ejemplo la reciente operación contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014.

«Tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a tomar represalias», ha afirmado durante una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha explicado que las fuerzas ucranianas planificaron el ataque contra el puente después de que Rusia comenzara en octubre una campaña sistemática de bombardeos contra los puentes sobre el río Dniéper para perjudicar la logística ucraniana.

Así las cosas, se ha dirigido a Rusia con «un mensaje contundente»: «Por cada ataque contra nuestro territorio responderemos el doble, diez veces más, y ese es nuestro derecho a defendernos».

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