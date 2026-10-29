EEUU aplasta a PR y Venezuela derrota a RD en Panam Sub-18

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Estados Unidos aplastó 16-1 a Puerto Rico, mientras que Venezuela derrotó 11-3 a la República Dominicana, en la penúltima jornada de la súper ronda del Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol de la WBSC Américas, que se disputa en las instalaciones de IPL Academy.

Con su victoria, Estados Unidos conservó su invicto con récord de 3-0, seguido por Venezuela, con 3-1. Puerto Rico ocupa el tercer puesto con 2-1, mientras que República Dominicana, Nicaragua y Panamá registran marca de 1-3, de acuerdo con los resultados divulgados por la organización.

Los cuatro boletos para la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2027 se definirán este jueves 29 de octubre, durante la jornada de cierre de la súper ronda.

VENEZUELA CASTIGA TEMPRANO AL PITCHEO DOMINICANO

La selección venezolana tomó el control del partido desde la primera entrada, cuando envió 11 bateadores al plato y fabricó seis carreras, lo que provocó la salida del abridor dominicano Yandel Gómez.

La República Dominicana respondió en el cierre del primer episodio con un cuadrangular solitario de Leanders Matos por el jardín izquierdo.

En la tercera entrada, los dominicanos intentaron acercarse en el marcador. Moneys y Sena abrieron con sencillos, mientras que Jheudy Guzmán impulsó una carrera con un elevado de sacrificio al jardín derecho.

Posteriormente, Israel Guerrero conectó un sencillo al prado derecho con las bases llenas para remolcar la tercera anotación dominicana. Sin embargo, el conjunto local dejó corredores esperando remolque y no pudo completar la remontada.

Venezuela sentenció el encuentro en la parte baja del cuarto episodio, cuando nueve bateadores desfilaron por el plato y cinco anotaron para ampliar la ventaja a 11-3.

MORENO FERNÁNDEZ SE LLEVA LA VICTORIA

El abridor venezolano Raymer Alexander Moreno Fernández se acreditó el triunfo tras trabajar dos entradas y un tercio. Permitió cuatro imparables y tres carreras limpias, concedió dos boletos y ponchó a dos bateadores.

Por República Dominicana, Yandel Gómez cargó con la derrota después de enfrentar a los primeros bateadores del encuentro sin poder completar una entrada.

ESTADOS UNIDOS MANTIENE SU INVICTO

En el otro encuentro de la súper ronda, Estados Unidos venció por amplio margen a Puerto Rico, apoyado en una ofensiva de 16 carreras.

Sammir Mohammed se llevó la victoria con una actuación de cinco entradas, en las que permitió seis imparables y una carrera, otorgó una base por bolas y ponchó a seis bateadores. Su efectividad quedó en 0.88.

Pedro Jeriel Sierra sufrió la derrota por Puerto Rico tras lanzar una entrada, en la que permitió cuatro imparables y cuatro carreras limpias, concedió un boleto y registró un ponche.

of-am