BRUSELAS, 17 Nov.- El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha detallado este martes que Washington espera tener concluida para el próximo 1 de diciembre la revisión de su despliegue militar en Europa, con el objetivo de adaptar su presencia en el continente a las nuevas prioridades estratégicas de la Administración de Donald Trump, que pretende concentrar sus recursos militares en el Indo-Pacífico y el hemisferio occidental.

«Seguimos confiando en cumplir el plazo del 1 de diciembre, al menos para que el secretario de Defensa disponga de la revisión final», ha explicado Colby en declaraciones a la prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, donde ha participado en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, tras mantener encuentros con varios ministros europeos y con los responsables de Defensa de la Unión Europea.

El ‘número dos’ del Pentágono ha precisado así que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está siguiendo «muy de cerca» los avances de esta revisión de tropas y que, una vez tenga un informe final con el número de tropas que retirarán de Europa, mantendrá conversaciones con los principales responsables de la Administración estadounidense.

En este sentido, ha recordado que Estados Unidos tiene «responsabilidades globales» y debe asignar sus fuerzas militares «allí donde sean más necesarias», identificando como prioridades el hemisferio occidental y el Indo-Pacífico. «Eso no significa abandonar Europa, sino un reequilibrio diferente de la relación con nuestros aliados», ha puntualizado.

LOS ALIADOS ASUMEN QUE DEBERÁN HACERSE CARGO EN 2028

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha respaldado la necesidad de que Washington revise su despliegue militar mundial, recordando que Estados Unidos debe atender distintos escenarios de operaciones y no puede dispersar excesivamente sus recursos.

«Entiendo perfectamente que Estados Unidos tenga que revisar su presencia militar en todo el mundo, porque tiene que atender múltiples escenarios», ha afirmado Rutte también en declaraciones a la prensa, destacando eso sí que la Administración Trump «evidentemente, no puede dispersar demasiado sus recursos», y que el proceso de revisión de tropas «llegará a buen puerto en algún momento de las próximas semanas o dentro de un mes».

of-am