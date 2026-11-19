Pete Hegseth afirmó este jueves que Washington y Bogotá están «totalmente alineados» en la lucha contra el narcotráfico.

BOGOTÁ.– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington y Bogotá están «totalmente alineados» en la lucha contra el narcotráfico y que ambos países libran «la misma batalla» frente al crimen organizado.

Hegseth ofreció estas declaraciones a su llegada a Bogotá, segunda escala de una gira por América Latina que comenzó en Caracas y concluirá en Quito, con el propósito de fortalecer los vínculos políticos y militares en la lucha contra lo que Washington denomina «narcoterrorismo».

MEDELLÍN ACOGERÁ REUNIÓN DEL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, anunció que Medellín será sede, durante los primeros meses de 2027, de la próxima reunión del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico integrada por 19 países e impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Hegseth destacó la importancia de la coordinación regional para combatir las organizaciones criminales y aseguró que los países aliados serán más efectivos si trabajan unidos.

«Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo», manifestó el funcionario estadounidense, quien consideró que su visita constituye el inicio de una mayor cooperación con Colombia.

ESTADOS UNIDOS ENTREGA AVIÓN MILITAR A COLOMBIA

Durante su visita a Bogotá, Hegseth oficializó la entrega del primero de una serie de aviones militares de transporte Lockheed C-130 Hércules que Estados Unidos proporcionará a Colombia.

El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, sostuvo que la cooperación busca enfrentar la criminalidad, las masacres, los atentados y los ataques con drones que afectan a la población civil.

El funcionario describió el crimen transnacional organizado como una de las principales amenazas para la región y expresó su confianza en los resultados de la alianza.

Tras concluir su agenda en Colombia, Hegseth viajará a Ecuador, último destino de su recorrido latinoamericano y otro de los integrantes del Escudo de las Américas.

an/am