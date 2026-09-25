EDENORTE avanza 60 % en la reconducción de redes Dajabón

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DAJABÓN.- EDENORTE Dominicana informó que el proyecto de reconducción de redes de media tensión que ejecuta en Loma de Cabrera y otras comunidades fronterizas de Dajabón registra un avance de 60 %, con una inversión aproximada de RD$11 millones.

Hasta el momento, las brigadas técnicas han reconductado seis kilómetros de redes trifásicas correspondientes al circuito DAJA104, una intervención que busca mejorar los niveles de voltaje, aumentar la capacidad de distribución y reducir las interrupciones provocadas por el deterioro de la infraestructura.

TRABAJOS BENEFICIARÁN A MILES DE CLIENTES

EDENORTE prevé concluir el proyecto a mediados de octubre de 2026. Una vez terminado, miles de usuarios dispondrán de un servicio eléctrico más estable, seguro y eficiente.

Entre las comunidades beneficiadas figuran Loma de Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago de la Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, la frontera de Dajabón, Río Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, El Carrizal, Mariano Cestero y Mochito.

INTERRUPCIONES PROGRAMADAS

La distribuidora explicó que, por la magnitud de los trabajos, son necesarias interrupciones programadas para garantizar la seguridad del personal durante la sustitución de conductores y otras adecuaciones.

Las jornadas se desarrollan de manera escalonada, con tres días de labores una semana y dos días la siguiente. Las suspensiones tienen una duración aproximada de dos a cinco horas, dependiendo del tramo intervenido.

EDENORTE aclaró que Loma de Cabrera también ha registrado interrupciones adicionales por averías ocasionadas por fuertes vientos y lluvias, situaciones que no están vinculadas al calendario del proyecto.

La empresa aseguró que sus brigadas atienden esas incidencias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y agradeció la comprensión de los usuarios durante el proceso de modernización.

an/am