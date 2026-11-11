ECUADOR: Noboa renueva por 30 días el estado de excepción

QUITO.– El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días adicionales el estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias del país, ante la persistencia de hechos violentos y las actividades de organizaciones criminales.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 532, firmado este miércoles 11 de noviembre de 2026, y comprende las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

SE MANTIENEN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD

Con la renovación continuarán vigentes la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, así como las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También se mantienen las facultades para requisar temporalmente bienes y servicios de origen lícito cuando sean necesarios para atender las operaciones de seguridad, conforme a los procedimientos establecidos.

El nuevo decreto no contempla un toque de queda ni establece restricciones adicionales a la circulación de personas.

GOBIERNO JUSTIFICA LA PRÓRROGA POR LA VIOLENCIA

Para justificar la decisión, el Ejecutivo tomó en consideración informes de organismos de seguridad que advierten sobre la continuidad de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y otros hechos violentos.

Según los datos recogidos en el decreto, entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre se registraron 136,277 emergencias en las ocho provincias, de las cuales el 67.38 % correspondió a incidentes relacionados con la seguridad ciudadana.

La medida también establece que las operaciones de seguridad deberán desarrollarse sin obstaculizar las actividades de campaña electoral ni el funcionamiento de los organismos responsables de los comicios previstos para el 29 de noviembre.

Las autoridades militares y policiales deberán mantener, además, coordinación con los organismos de gestión de riesgos para evitar interferencias con las acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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