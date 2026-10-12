Economía de RD: excepción de la región

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), creada el 25 de febrero de 1948, por resolución del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo su padre fundador el argentino Raúl Prebisch, quien consideraba que América Latina debía industrializarse, teoría conocida como el cepalismo o desarrollismo.

Esta institución tiene al día de hoy 46 miembros y 14 miembros asociados y publica estudios económicos, datos sobre la pobreza utilizados por todos los bancos centrales.

La semana recién transcurrida, esta institución sesionó en la ciudad de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana en su 41 período de sesiones.

En el transcurso de dicha sesión el señor José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, resaltó que la República Dominicana constituye uno de los cinco países de América Latina que no se encuentra en la denominada trampa de baja capacidad para crecer.

Conforme un diagnóstico presentado por la CEPAL, debido a que el país mantiene una trayectoria de crecimiento cercana al 5% anual durante los últimos 35 años.

Ningún otro país de América Latina o el Caribe tiene ese tipo de tasa de crecimiento por un periodo tan largo.

Resaltó el posicionamiento del país en materia de inversión, la cual se encuentra siete puntos, en los últimos diez años, por encima del promedio de la tasa de inversión de América Latina.

Lo anterior se traduce en creación de empleos y reducción de la pobreza, como parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader Corona y anteriores, con la modernización, el crecimiento, el diálogo social, mejora de la educación y las políticas sociales.

La CEPAL ratifica que la RD es la excepción bonita de América Latina. Mientras la región crece 2.2% la nación dominicana crece 4% en 2026 y 4.4% en 2027, con US$5,000 millones de inversión extranjera y pobreza bajando de 25.8% a 14.6%.

En ese contexto, hay retos como todo en la vida y entre ellos, el cambio en la economía internacional, con menores tasas de crecimiento, aranceles, conflictos e incertidumbre.

La República Dominicana cuenta con activos importantes y el más relevante es el impulso de la economía.

En el marco de la reunión de la CEPAL en Santiago de los Caballeros, el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, solicitó fortalecer la integración regional dado su peso económico.

Destacó que los países deben actuar conjuntamente ante los cambios en las relaciones comerciales, los avances de la inteligencia artificial y las transformaciones del escenario internacional.

Así también la Vicepresidente de la RD, Raquel Peña, resaltó la inversión extranjera y las exportaciones, las cuales alcanzaron casi US$16,000 millones con un crecimiento de un 14.4% respecto al 2022 y de 42.3% frente a 2019.

Es importante resaltar que así como la CEPAL destaca la prosperidad de la economía dominicana así lo han señalado organismos internacionales de financiamiento y calificadoras de riesgos, al coincidir sobre el avance y sostenibilidad de los aspectos económicos.

Sin mezquindad, es justo reconocer que la administración Abinader en más de 6 años de gestión ha podido encaminar al país por senderos de progreso a pesar de los escollos que desde el principio de sus gobiernos ha tenido que enfrentar.

No es un secreto que aún hay mucho que corregir pero hay espacio para seguir creciendo.

Se abrigan esperanzas de que los conflictos internacionales que hoy afectan el crecimiento de la economía mundial puedan superarse en el tiempo más breve posible, pues de lo contrario, no sería sostenible continuar subsidiando los sectores más necesitados.

El ciudadano de a pie, el más vulnerable, el más necesitado, es el más sufrido cuando la inflación absorbe su poder de compra, pues por más subsidios que puedan recibir del gobierno que no deja de buscar fórmulas día tras día para enfrentar las variables incontrolables exógenas, con miras a aliviar a los sectores más empobrecidos, no deja de estropear la calidad de vida de los ciudadanos que merecen una mejor suerte, y todo por la incertidumbre creada por naciones en conflictos, los que influyen de forma negativa, en el comportamiento de la economía interna.

Se sabe que las necesidades son más que las disponibilidades lo que hace que la calidad de vida desmejore sustancialmente.

Lo anterior implica que los servicios que requiere una población que crece vertical y horizontalmente tengan que sufrir un freno en su proceso de crecimiento por culpa de factores importados.

Reconocimientos

Dentro de los reconocimientos que recibe el gobierno y el pueblo dominicano, por sus avances en materia económica, es menester trae a colación en esta reseña la participación del presidente Abinader en el Foro Mundial de la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que reúne a mandatarios y especialistas para debatir sobre seguridad alimentaria, innovación agrícola e inversiones.

El reconocimiento que recibirá la República Dominicana se enmarca en haber reducido la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral utilizado por ese organismo para elaborar su Mapa del Hambre.

Definitivamente la nación dominicana, no solo está de moda sino, por que se caracteriza por estar siendo gestionada magistralmente, por un gobierno que muestra en cada una de sus ejecutorias el compromiso que tiene ante el país de proporcionarle una vida más llevadera a todos los dominicanos, tal como se lo había prometido al asumir la administración de la cosa pública.

De manera que la economía dominicana a pesar de los vaivenes es un ejemplo, es toda una excepción a seguir por los demás pueblos de la región en casi todos los aspectos del diario vivir.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

jpm-am