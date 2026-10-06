Economía, carestía y migración alejan votantes latinos de Trump

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WASHINGTON.- La economía, el costo de vida y las políticas migratorias están alejando a los votantes latinos del presidente Donald Trump a menos de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta nacional de NBC News y Telemundo.

El sondeo revela que 69% de los electores hispanos desaprueba la gestión de Trump, frente a 27% que la aprueba. La valoración negativa también se refleja en la percepción sobre sus políticas económicas: 65% considera que han perjudicado a la economía, mientras 23% cree que han ayudado y 11% dice que no han producido una diferencia significativa.

El costo de vida aparece como la principal preocupación para los votantes latinos. El 78% manifestó inquietud por los precios elevados, la carestía de los productos básicos y las dificultades económicas de los últimos dos años. La inflación y el costo de vida encabezan la lista de problemas del país, seguidos por la corrupción gubernamental.

Asimismo, el 67% de los encuestados considera que Trump ha ido demasiado lejos con las medidas de control migratorio adoptadas durante su mandato. La percepción alcanza a familias y trabajadores vinculados a sectores como la producción de alimentos.

El cambio es significativo porque el voto latino fue uno de los grupos que permitió a Trump ampliar su respaldo en las elecciones de 2024. Ahora, 54% de los electores hispanos afirma que quiere utilizar su voto para enviar una señal de oposición al presidente.

La intención de voto para el Congreso también muestra un giro hacia los demócratas, ya que el 59% prefiere que el Partido Demócrata controle el Congreso después de noviembre, frente a 35% que opta por los republicanos, una ventaja de 24 puntos para los demócratas.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El retroceso del respaldo a Trump es particularmente relevante entre los hombres latinos, un grupo en el que el republicano obtuvo importantes avances en 2024.

Actualmente, 33% de los hombres latinos aprueba la gestión del presidente y 64% la desaprueba. Entre las mujeres latinas, la aprobación cae a 23%, mientras 74% rechaza su desempeño.

En la disputa por el control del Congreso, 62% de las mujeres latinas prefiere un Congreso demócrata y 31% uno republicano, una diferencia de 31 puntos. Entre los hombres, la ventaja demócrata es menor: 53% frente a 39%, una diferencia de 16 puntos.

La encuesta también muestra que los latinos de primera y segunda generación respaldan a los demócratas para controlar el Congreso por una diferencia de 32 puntos. Entre quienes se identifican como de tercera generación o posteriores, la brecha es considerablemente menor: 53% prefiere a los demócratas y 41% a los republicanos.

Las diferencias también aparecen en la percepción sobre la inmigración. Entre los latinos de segunda generación, 68% considera que la inmigración beneficia más de lo que perjudica a Estados Unidos, frente a 30% que opina lo contrario. Entre los de primera generación, la relación es de 60% frente a 36%.

En los votantes de tercera generación o posteriores, la ventaja a favor de los efectos positivos de la inmigración se reduce a 54% frente a 42%.

MAYOR MOTIVACIÓN PARA VOTAR

El 62% de los votantes latinos registrados afirma estar más motivado para participar en las elecciones de noviembre que en anteriores comicios de medio término. Entre las principales razones aparecen el rumbo del país y la intención de impulsar un cambio político.

En cuanto a la forma prevista para votar, 46% planea hacerlo de manera presencial por adelantado, 28% por correo y 23% el día de la elección.

La encuesta de NBC News y Telemundo fue realizada entre el 21 y el 28 de septiembre a 800 votantes latinos registrados mediante entrevistas telefónicas y un cuestionario en línea enviado por mensajes de texto. El 20% de las entrevistas se realizó en español y el margen de error es de aproximadamente 3,5 puntos porcentuales.