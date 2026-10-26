Dos muertos y varios heridos deja ataque ucraniano a Rusia

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VORÓNEZH, Rusia.- Dos personas murieron y 17 resultaron heridas, entre ellas un niño, como consecuencia de un ataque con drones contra la provincia rusa de Vorónezh, informó la mañana de este lunes el gobernador local, Alexánder Gúsev.

El funcionario detalló que una parte considerable de los heridos, entre ellos dos de gravedad, se produjo en un tren que circulaba a las afueras de la ciudad de Vorónezh, cuando los restos de drones cayeron sobre la formación. Los servicios de emergencia trabajaban en el lugar.

También se reportaron incendios en varias instalaciones industriales, un centro de negocios en el centro de la ciudad, un edificio de apartamentos, dos complejos de casas de veraneo, un estadio escolar y una cooperativa de garajes. Se registraron daños en fachadas y ventanas en casi todas las zonas de la urbe.

BALANCE DE LA DEFENSA AÉREA

Gúsev señaló que, durante la noche y la madrugada, las fuerzas de defensa aérea detectaron y destruyeron 113 vehículos aéreos no tripulados en el espacio aéreo de la zona metropolitana de Vorónezh y varios distritos de la provincia. Más de 70 aparatos fueron derribados directamente sobre la capital provincial, según el balance oficial ruso.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre estos señalamientos. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de ataques contra infraestructura civil desde el inicio del conflicto.

Rusia sostiene que Ucrania realiza ataques sistemáticos con drones contra varias de sus provincias, incluida la de Moscú. Ucrania, por su parte, denuncia bombardeos rusos contra objetivos civiles y energéticos en su territorio.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impulsado gestiones para un acuerdo de paz entre ambas partes.

jt-am