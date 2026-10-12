Dos estadounidenses ganan el Premio Nobel Economía 2026

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ESTOCOLMO.- Los profesores estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por desarrollar nuevos modelos que ayudan a gobiernos y bancos centrales a estabilizar sus economías frente a perturbaciones externas.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón este lunes en Estocolmo. «Los galardonados nos han ayudado a suavizar los picos y valles de la economía», señaló la Academia en un comunicado.

El premio, denominado oficialmente Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, no fue instituido por el propio Nobel. Fue creado por el banco central sueco en 1968 y se otorga en su memoria.

FUNDAMENTOS MICROECONÓMICOS

Según la Academia, el reconocimiento es por sus aportes a los «fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica». Sus trabajos plantean estudiar la economía desde las decisiones individuales de hogares y empresas para explicar cómo influyen en la evolución de un país.

Una clave es el papel de las expectativas. Las familias deciden cuánto consumir o ahorrar pensando en el futuro, mientras las empresas consideran sus previsiones al fijar precios. Por eso, cuando un banco central anuncia planes sobre tipos de interés o un gobierno comunica medidas económicas, puede modificar esas expectativas.

Este enfoque ha permitido mejorar herramientas para afrontar perturbaciones como crisis energéticas o caídas repentinas del consumo, y demuestra cómo medidas fiscales y monetarias aplicadas a tiempo pueden suavizar fluctuaciones.

«El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que hoy utilizan bancos centrales y gobiernos de todo el mundo», destacó John Hassler, presidente del Comité del Premio.

Hall, de 83 años y de la Universidad de Stanford, fue elogiado por un artículo de 1978 sobre cómo los consumidores prefieren mantener estable el consumo. Woodford, de 71 años y de la Universidad de Columbia, desarrolló el modelo neokeynesiano, influyente entre responsables de política económica.

Compartirán el premio de 12 millones de coronas suecas, unos 1,2 millones de dólares.