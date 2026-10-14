Don Bosco y San Sebastián ganan en basket superior Moca

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MOCA. – El club Don Bosco se colocó en la cima de la XXXII edición del Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE Moca 2026), al mantener su invicto con dos triunfos, mientras que los campeones de San Sebastián estrenaron su casillero de victorias en una jornada marcada por la intensidad y destacadas actuaciones individuales.

El campeonato está dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y se disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

DON BOSCO MANTIENE SU INVICTO

Don Bosco (2-0) derrotó 82-66 al José Horacio Rodríguez (0-2) para consolidarse en la primera posición del torneo, respaldado por una sólida actuación ofensiva.

El refuerzo Troy Cracknell encabezó el ataque de los subcampeones con 24 puntos, bajo la dirección técnica de Jonathan Zaenely. Eric Pichardo aportó 15 unidades; Christopher Bencosme, 14, y Cristian Capellán terminó con 12 puntos y nueve rebotes.

Por el José Horacio Rodríguez, Darling Martínez anotó 16 puntos, Manuel Pérez consiguió un doble-doble de 13 tantos y 13 rebotes, mientras que Darious Moten sumó 12 unidades.

SAN SEBASTIÁN CONSIGUE SU PRIMER TRIUNFO

En otro encuentro celebrado en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, el club San Sebastián (1-1) venció 86-80 a La Cancha (1-1) y consiguió su primera victoria de la presente edición.

Kevin Núñez fue la figura principal del Imperio Rojo, al terminar con 30 puntos y 11 rebotes para encabezar la ofensiva del conjunto campeón y darle su primer triunfo al dirigente Richard Ortega en el torneo.

El refuerzo Isaiah Austin también tuvo una actuación destacada, con 23 puntos y cinco bloqueos, mientras que Luigy Rojas contribuyó con 17 unidades. Nargenis Ulloa estuvo cerca de un triple-doble, al registrar 10 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

Por La Cancha, Jonathan Bello lideró la ofensiva con 29 puntos, seguido de Jeremy Guzmán, quien aportó 17 tantos y 12 rebotes. Dominic Rosario y Warlin Disla sumaron nueve puntos cada uno.

Con estos resultados, Don Bosco domina la clasificación con récord de 2-0, mientras San Sebastián iguala su marca en 1-1. El José Horacio Rodríguez, con dos derrotas, y La Cancha, con una victoria y un revés, buscarán mejorar sus posiciones en las próximas jornadas del campeonato.

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