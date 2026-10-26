Don Bosco gana serie regular y San Sebastián avanza en Moca

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MOCA, Espaillat.– El club Don Bosco ratificó su dominio en el XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), al conquistar por tercer año consecutivo la serie regular y asegurar su clasificación directa a la gran final, mientras que el San Sebastián completó el cuadro de semifinalistas tras imponerse al José Horacio Rodríguez.

La justa está dedicada al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y se disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana, bajo la organización de la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador.

DON BOSCO SELLA SU PASE A LA FINAL

El Don Bosco, con récord de 7-1, aseguró su presencia en la final al derrotar contundentemente 90-69 al club La Cancha, que tiene marca de 3-4, en una actuación que reafirmó la fortaleza del conjunto salesiano durante la fase regular.

El estadounidense Troy Cracknell encabezó la ofensiva de los ganadores con cinco triples en siete intentos, para un 71.4 % de efectividad desde larga distancia, además de repartir seis asistencias.

Christopher Bencosme aportó 14 puntos, Darwin Rosario terminó con 13 y Robinson Polanco sumó 12. Cristian Capellán contribuyó con nueve unidades y 11 rebotes.

Por La Cancha, Jonathan Bello fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos, seguido de Warlyn Disla, quien consiguió 20, y Jeremy Guzmán, que registró 13 tantos y 14 rebotes.

El conjunto dirigido por Jonathan Sarnely vuelve a colocarse en posición de disputar el título del baloncesto superior mocano, tras dominar la fase regular por tercer año consecutivo.

SAN SEBASTIÁN AVANZA A LAS SEMIFINALES

El club San Sebastián, vigente campeón del torneo, consiguió su clasificación a las semifinales al vencer 98-80 al José Horacio Rodríguez, resultado con el que aseguró el último puesto disponible en la siguiente etapa de la competición.

Kevin Núñez lideró el ataque del Imperio Rojo con 25 puntos, mientras que el debutante Emmit Williams aportó 14 unidades y 10 rebotes. Luigy Rojas también terminó con 14 puntos y Nargenis Ulloa agregó 11.

Por el José Horacio Rodríguez, Juan Cime encabezó la anotación con 20 puntos. Manuel Pérez consiguió 14 tantos y 10 rebotes, mientras que Darious Montén concluyó con 12 puntos y nueve rebotes.

Con este resultado, el San Sebastián se enfrentará a La Cancha en una serie semifinal pactada al mejor de cinco partidos. El ganador avanzará a la final para medirse al Don Bosco en la lucha por el campeonato.

JOSÉ HORACIO RETIRA LOS NÚMEROS DE FAÑA Y CABRAL

La jornada también estuvo marcada por un homenaje a dos figuras emblemáticas del club José Horacio Rodríguez, que retiró los números 10 y 6, correspondientes a Rafelin Faña y José Cabral, respectivamente.

Ambos jugadores dejaron una huella importante en la institución y fueron piezas destacadas en la conquista del campeonato de 2015, méritos por los que recibieron el reconocimiento de la entidad.

Durante la ceremonia, Faña y Cabral expresaron su agradecimiento al club por brindarles la oportunidad de desarrollarse y competir en el baloncesto superior de Moca.

El acto contó con la participación de representantes de la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y del Comité Organizador, quienes se sumaron al reconocimiento de la trayectoria de ambos deportistas.

El torneo cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) y es organizado por ASOBAE y el Comité Organizador, presidido por Enmanuel Bautista.

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