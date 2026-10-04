Dominicanos, los invisibles de Puerto Rico (OPINION)

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Puerto Rico tiene una paradoja migratoria. Los dominicanos son la primera comunidad extranjera, pero gran parte vive en la invisibilidad.

Los datos más confiables vienen del Censo de EE.UU. y del American Community Survey:

– La población de origen dominicano se estima en 54,497 personas a 2020 según el Public Use Microdata Sample (PUMS), y en 53,918 en 2023.

– Representan el 58.5% de toda la población nacida en el extranjero en Puerto Rico y cerca del 60% de toda la población migrante, unos 60,000 según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

– El 90% nació en República Dominicana y solo el 7% nació en Puerto Rico.

– Es una comunidad mayoritariamente femenina: 58% mujeres frente a 42% hombres, con una mediana de edad de 49 años, 8 años más que la mediana puertorriqueña de 41 años.

La cifra oficial solo cuenta a los documentados. El Censo de 2010 registró 68,036 dominicanos legales, pero organizaciones estiman que si se suman indocumentados la cifra podría superar los 200,000. Ahí empieza la invisibilidad estadística.

BARRIO OBRERO COMO EPICENTRO

La concentración es extrema. Siete de cada diez dominicanos viven en solo dos municipios: San Juan y Carolina.

Según el ACS 2020, la distribución es: San Juan 52.95%, Carolina 11.07%, Bayamón 6.99%, y el resto en Trujillo Alto, Guaynabo, Caguas, Toa Baja y Canóvanas. Estudios más antiguos señalan que alrededor del 35% de toda la población dominicana vive en la zona norte de San Juan.

Barrio Obrero, en Santurce, es el corazón. Allí la música de vellonera, el merengue y la bachata han sido reemplazados por silencio desde enero de 2025.

EL PESO ECONÓMICO QUE NO SE RECONOCE

Aunque invisibles socialmente, son visibles económicamente.

Según la consultora Estudios Técnicos, los inmigrantes dominicanos aportan alrededor de $1.7 billones de dólares a la economía boricua.

Ocupan los trabajos que los puertorriqueños no quieren asumir: en el cuatrienio 2016-2020, el 41.6% de los empleados en el sector servicios era dominicano y el 22.2% en comercio mayorista y minorista. En cambio, están dramáticamente subrepresentados en el sector público.

El alto nivel de trabajo por cuenta propia está vinculado al sector informal, que algunos estiman en hasta 30% del producto nacional bruto de Puerto Rico.

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

La invisibilidad no es solo migratoria, es racial y social. La literatura académica lo documenta desde hace décadas.

La imagen del dominicano en Puerto Rico se caracteriza por tener visibilidad desigual, presentar atributos que los desvalorizan como ignorantes, pobres, delincuentes, y presentarlos como personas con grandes carencias.

Estudios de psicología social señalan que el Estado y los escenarios donde interactúan los inmigrantes invisibilizan el conflicto intercultural, dejando a la comunidad dominicana como un grupo vulnerable. La nacionalidad misma se convierte en elemento discriminante, asociada a género femenino y a ser negro.

Un estudio clásico resume: «Los indocumentados ilegales se han convertido en el chivo expiatorio de la sociedad puertorriqueña… Pobres, prietos y extranjeros». La mayoría de los dominicanos se autodefine como «indio», mientras la mayoría de los puertorriqueños los considera negros o mulatos, lo que dificulta su integración.

EL MIEDO EN 2025: BARRIOS PARALIZADOS

Esa vulnerabilidad explotó con el segundo gobierno de Donald Trump.

Desde el 26 de enero de 2025, ICE inició redadas en Barrio Obrero. Agentes entraban a negocios preguntando por documentos. «La situación está que ahora mismo en Barrio Obrero no hay vida, muchos negocios cerrados», relató el dominicano Eleudy Mercedes a un medio local.

Los datos oficiales: entre el 1 de enero y el 7 de junio de 2025, ICE arrestó a 568 inmigrantes sin estatus en Puerto Rico, de los cuales 421 fueron dominicanos. Solo desde enero, al menos 149 dominicanos habían sido arrestados.

Las consecuencias son inmediatas:

– Negocios vacíos: 90% de clientes dominicanos no salen por temor. Una cafetera pasó de vender $700 a $300 en una mañana.

– Escuelas con pupitres vacíos y consultas médicas sin pacientes.

– Salud mental deteriorada: EFE reportó aumento de búsqueda de ayuda psicológica e intentos de suicidio. «Muchas personas, incluso yo también estoy afectado psicológicamente por el tema de la deportación», dijo Gerard Hernández desde la Plaza Barceló.

José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, denunció «persecución selectiva, xenofóbica y racista» que creará «una crisis económica y humanitaria», porque afectará construcción, cuidado de ancianos y trabajo doméstico.

La vulnerabilidad mayor la sufren mujeres con visas temporales por violencia doméstica, víctimas de agresores ciudadanos americanos, que temen llevar a sus niños al médico por miedo a deportaciones.

LOS QUE MUEREN EN LA RUTA

Hay otra invisibilidad: la de los que mueren en el Canal de la Mona y nunca son contados.

El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reportó 269 muertes o desapariciones en el Caribe en 2022. Obmica registró 91 víctimas en 2023 solo en la ruta República Dominicana-Puerto Rico, la segunda ruta más mortal del Caribe.

La OIM habla de «naufragios invisibles», sin información ni registro. En Miches, Sabana de la Mar y El Valle siguen reportándose casos de personas que partieron y nunca llegaron ni regresaron.

La Guardia Costera sigue interceptando embarcaciones. Solo en un operativo reciente repatrió a 51 migrantes, 34 dominicanos y 17 haitianos, en lanchas precarias sin salvavidas.

POR QUÉ IMPORTA

La historia dominicana en Puerto Rico tiene dos etapas: la migración legal de clase media-alta de los años 60, con médicos y arquitectos, y la migración mayormente indocumentada y pobre desde finales de los 90 que llega en yola.

Hoy esa segunda ola sostiene parte esencial de la economía, paga impuestos, abre negocios, pero vive con la lógica de derrotarse antes de pedir ayuda, pensando que por ser inmigrante y sin documentos el servicio les será denegado.

Como dijo una pastora de Barrio Obrero en mayo de 2025: «Antes a esta hora ya se oían las velloneras… Se cantaba salsa: Del Barrio Obrero a la 15, un paso es… Pero ya no. Meses de redadas han silenciado este vecindario».