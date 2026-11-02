Ocho dominicanos con opción de triunfo en elecciones de EU

NUEVA YORK.- Ocho candidatos de origen dominicano llegan con posibilidades reales de triunfo a las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y cargos estatales y locales.

La mayor concentración de candidaturas está en Nueva York, donde vive cerca de la mitad de los 2.4 millones de dominicanos en EE.UU., pero también hay una apuesta clave en Colorado.

La contienda más seguida es la del Distrito 13 de Nueva York, que abarca Washington Heights, Harlem y partes de El Bronx. Allí la demócrata Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, hija de inmigrantes dominicanos, ganó la primaria frente al congresista Adriano Espaillat, quien buscaba un sexto mandato.

Estudiante doctoral y organizadora comunitaria, Ávila Chevalier derrotó a Espaillat con más del 49% de los votos en un resultado que desafió los pronósticos. Si gana este mertes frente al republicano Jomo Williams, se convertiría en la primera mujer de ascendencia dominicana elegida al Congreso federal. Los pronósticos califican el distrito como sólido demócrata.

El segundo caso es el de Tonty Enmanuel «Manny» Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, candidato demócrata por el Distrito 8 de Colorado. Abogado y economista, fue miembro de la Cámara de Representantes de Colorado desde 2023 hasta septiembre de 2026. Ahora aspira a un escaño federal y enfrenta al republicano Gabe Evans, quien busca conservar el puesto en un distrito considerado entre los más reñidos del país, donde el voto latino representa el 30%.

En la lista de candidatos al Congreso también figuró Antonio Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos, respaldado por Latino Victory Fund como candidato por el Distrito 7 de Nueva York.

ASAMBLEA ESTATAL NY, BASTIÓN DOMINICANO

Cinco dominicanos buscan permanecer en la Asamblea Estatal de Nueva York, donde ya hay 19 legisladores de origen dominicano, la tercera comunidad más representada entre legisladores inmigrantes después de México e India.

– Manny de los Santos – Distrito 72 (Washington Heights, Inwood, Marble Hill). Demócrata con 13 años de trayectoria como trabajador social. Busca renovar su mandato y, según la información disponible, no tiene contrincante en la boleta.

– George Álvarez – Distrito 78 (Fordham, Bedford Park, Belmont, Bronx Park). También sin contrincante, con altas probabilidades de reelección.

– Amanda Séptimo – Distrito 84 (Mott Haven, Hunts Point, El Bronx). Enfrenta a Tyreek Goodman.

– Karines Reyes – Distrito 87 (Castle Hill, West Farms). Compite contra Zakir Choudhury y Zenobia Merced-Bonilla.

– Yudelka Tapia – Distrito 86 (University Heights, Morris Heights). La asambleísta incumbente busca la reelección frente a María Díaz y Shery Olivo, en una contienda que sitúa a varias mujeres de origen dominicano en el centro del debate político local.

OTRAS CANDIDATURAS CLAVE

El magistrado Manuel J. Méndez, único candidato hispano en la boleta de Manhattan para juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, también busca continuar en el cargo.

Las elecciones ocurren con un voto anticipado récord en Nueva York: unos 485,200 votantes en el primer fin de semana, un 85% más que en 2022.

En conjunto, estos candidatos representan el salto generacional de la comunidad dominicana: de la primera representación histórica de Adriano Espaillat como primer dominicano en el Congreso, a una nueva generación de mujeres afro-latinas, progresistas y de origen inmigrante que aspira a ampliar esa presencia.

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