Dominicanos advierten a Blocus que defenderán a España

ESPAÑA.- Varios hombres de origen dominicano advirtieron en un video difundido en redes sociales que intervendrían por cuenta propia si integrantes de Blocus —una red de perfiles digitales que promueve movilizaciones en España y que ha sido vinculada a convocatorias que terminaron en disturbios— protagonizan actos vandálicos o alteraciones del orden público.

Los hombres expresaron su rechazo a cualquier acción que afecte la tranquilidad en territorio español y aseguraron que no permanecerían indiferentes ante posibles incidentes.

Mencionaron, además, la presencia de ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos dominicanos, peruanos y colombianos.

Uno de los participantes afirmó que actuarían directamente si se producían situaciones de vandalismo y que no dejarían toda la responsabilidad a las autoridades policiales.

Aclararon que su preocupación estaba relacionada con posibles comportamientos indebidos y no con el origen o la nacionalidad de las personas.

El video no precisó el lugar exacto donde fue grabado ni identificó algún incidente concreto que motivara las advertencias.