Dominicano Lendeborg lidera a Warriors en triunfo ante Lakers

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SAN FRANCISCO.- El dominicano Alondes Lendeborg encabezó la ofensiva de los Golden State Warriors con 17 puntos en la victoria sobre Los Angeles Lakers, en partido de pretemporada de la NBA.

Lendeborg también contribuyó en otras facetas del juego para ayudar al conjunto de Golden State a imponerse con autoridad.

Los Warriors dominaron el encuentro desde el segundo tiempo y terminaron ampliando progresivamente la diferencia.

La actuación del jugador dominicano representa otro paso importante en su proceso de adaptación al baloncesto de la NBA, al aprovechar los minutos recibidos para mostrar capacidad ofensiva y aportar al conjunto californiano.

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