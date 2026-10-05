Dominicano Jerar Encarnación se destaca en el béisbol japonés

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Tokío, 5 sep.- El dominicano Jerar Encarnación guió a las Estrellas de DeNA a un triunfo de 2-1 sobre los Tigres de Hanshin en la Liga japonesa de béisbol, al batear de 6-3 y empujar la carrera decisiva.

Encarnación conectó un doble y dos hits en un partido de 11 entradas, disputado en el Estadio de Yokohama, divulgó el sitio web béisbol.japonés.com.

Además el jardinero, quien no remolcaba una anotación desde el 22 de septiembre, elevó su promedio a .293 y total de impulsadas a 39.

También por las Estrellas, el venezolano José Ruiz ponchó a uno de los tres bateadores que enfrentó en un capítulo perfecto de relevo para mejorar su efectividad a 3.05.

Por Hanshin, el dominicano Anderson Severino toleró dos indiscutibles sin anotaciones en un episodio de labor para reducir su efectividad a 2.53.

En el Estadio Meiji Jingu de Tokio, el dominicano Sandro Fabián falló en dos visitas al home, pero recibió un boleto y un pelotazo y anotó en una ocasión en el éxito de 7-4 de los Carpas de Hiroshima sobre las Golondrinas de Yakult, y su average bajó a .221.

Su compatriota y compañero de equipo Elehuris Montero se ponchó en una aparición como emergente para disminuir su promedio a .233.

En el otro desafío del día, los Marinos de Lotte vencieron 3-2 a las Águilas de Rakuten en el Estadio ZOZO Marine de Chiba, un partido sin participación de jugadores latinos.

of-am