Dominicano anuncia ascenso a coronel en el ejército ruso

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MOSCU.- El mercenario dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat anunció en sus redes sociales su ascenso a coronel dentro del ejército ruso en el marco de la guerra con Ucrania.

“Yo no sé si le dije que subí de rango; ahora soy coronel. No como esos coroneles abusadores que hay en mi natal Higüey; yo soy un coronel honesto”, afirmó el combatiente en un video publicado ayer en su cuenta de Instagram, vistiendo indumentaria de camuflaje en medio de la nieve.

“Rango es lo que más hay aquí y mucho frío también”, expuso el dominicano, quien se encuentra allí juntos a otros criollos que supuestamente fueron contratados como técnicos, pero que al llegar a Rusia los colocaron al frente del conflicto bélico.

jt-am