Dominicana Verde anuncia documentales patrimonio RD

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SANTO DOMINGO.— Dominicana Verde, marca de Roddy Pérez Group®, anunció la producción de tres proyectos documentales enfocados en el patrimonio natural, cultural, histórico y turístico de la República Dominicana.

La iniciativa incluye “Provincias Dominicanas”, serie cinematográfica de 35 capítulos que recorrerá las 32 provincias y el Distrito Nacional; “Costas Dominicanas”, de tres capítulos, y “Ríos Dominicanos”, documental dedicado a la importancia ambiental de los principales ríos del país y las amenazas que enfrentan.

Las producciones serán realizadas al amparo de la Ley de Cine de la República Dominicana, con el objetivo de vincular el cine con la promoción del patrimonio nacional, el turismo, la sostenibilidad y las industrias creativas.

UNA MIRADA AL TERRITORIO NACIONAL

Los contenidos abordarán historia, cultura, gastronomía, biodiversidad, tradiciones, patrimonio, destinos turísticos y protagonistas de cada territorio, resaltando la diversidad dominicana y fortaleciendo la identidad nacional.

“Costas Dominicanas” mostrará ecosistemas, paisajes y comunidades vinculadas al litoral, mientras “Ríos Dominicanos” destacará el valor de estos recursos para los ecosistemas, las comunidades y el desarrollo nacional.

Los trailers oficiales de las tres producciones ya están disponibles como adelanto de la propuesta audiovisual.

PLATAFORMA PROAMBIENTAL

Dominicana Verde, creada y presidida por Roddy Pérez, se define como una multiplataforma de medios que integra investigación, educación, publicaciones, prensa, documentales y contenido digital orientado a generar conciencia sobre la protección del patrimonio natural y cultural.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Marca Ciudad y Seaboard Transcontinental Capital Corporation.

La plataforma busca difundir el patrimonio dominicano entre el público nacional, la diáspora y audiencias internacionales. Según sus promotores, su ecosistema de medios alcanza aproximadamente ocho millones de personas, capacidad que será utilizada para promover la valoración y protección de los recursos del país.

an/am