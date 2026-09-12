INDIA: BRICS piden la solución pacífica a las guerras abiertas

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12/09/2026 September 12, 2026, Russia, Russia, Russian Federation: Russian President Vladimir Putin attends the 18th BRICS summit alongside leaders of the group's member states in New Delhi, India, on September 12, 2026. Hosted by India, the summit brings together BRICS leaders to discuss economic and political cooperation as well as international and regional developments amid rising tensions in the Middle East POLITICA Russian President official apa / Zuma Press / Eu

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INDIA 12 Sep.- Los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países, han abogado este sábado desde Nueva Delhi, donde se han reunido sus líderes, por impulsar una solución pacífica a los conflictos internacionales, con una solución dialogada y diplomática.

Los países firmantes «reiteran nuestro compromiso con la resolución pacífica de las disputas internacionales a través del diálogo, las consultas y la diplomacia».

«Pedimos un enfoque multilateral que respete las diversas perspectivas y posiciones nacionales sobre cuestiones globales importantes y vitales», han añadido. En particular piden «cooperación» para «mantener el flujo del comercio global, las cadenas de suministro y el flujo de energía».

Así, hgan manifestado su «profunda preocupación» por la escalada en Oriente Próximo y piden «máxima contención» en esta región, aunque no menciona ningún país en concreto.

La declaración incluye asimismo una condena de los «ataques delberados contra infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas», otra velada mención al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

of-am
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