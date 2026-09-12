INDIA: BRICS piden la solución pacífica a las guerras abiertas

INDIA 12 Sep.- Los BRICS, el bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países, han abogado este sábado desde Nueva Delhi, donde se han reunido sus líderes, por impulsar una solución pacífica a los conflictos internacionales, con una solución dialogada y diplomática.

Los países firmantes «reiteran nuestro compromiso con la resolución pacífica de las disputas internacionales a través del diálogo, las consultas y la diplomacia».

«Pedimos un enfoque multilateral que respete las diversas perspectivas y posiciones nacionales sobre cuestiones globales importantes y vitales», han añadido. En particular piden «cooperación» para «mantener el flujo del comercio global, las cadenas de suministro y el flujo de energía».

Así, hgan manifestado su «profunda preocupación» por la escalada en Oriente Próximo y piden «máxima contención» en esta región, aunque no menciona ningún país en concreto.

La declaración incluye asimismo una condena de los «ataques delberados contra infraestructura civil y las instalaciones nucleares pacíficas», otra velada mención al conflicto entre Estados Unidos e Irán.