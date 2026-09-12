Abinader inaugura campo de béisbol en distrito de Pizarrete

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PERAVIA.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado un campo de béisbol, en el distrito municipal de Pizarrete, provincia Peravia, una obra que beneficiará a unas 5,000 personas y pone fin a una espera de 26 años para contar con una instalación deportiva moderna y adecuada.

Durante el acto inaugural, el mandatario exhortó a niños y jóvenes de la comunidad a continuar su preparación deportiva, mientras motivó a los entrenadores a seguir formando nuevos talentos que puedan alcanzar el béisbol profesional.

Abinader destacó el potencial deportivo de Peravia y citó como ejemplo al lanzador Juan Mejía, relevista de los Rockies de Colorado, cuyas raíces familiares están vinculadas con Pizarrete.

UNA OBRA ESPERADA DURANTE 26 AÑOS

El nuevo estadio lleva el nombre de Nelson Mateo, en reconocimiento a quien fue un destacado propulsor del deporte en la comunidad y promovió la actividad deportiva como una vía para generar oportunidades para la juventud.

La instalación dispone de gradas, backstop, dos dugouts con baños, cafetería, verja perimetral, una cisterna con capacidad para 3,000 galones, acceso de 200 metros lineales en hormigón armado y un sistema de iluminación para permitir actividades deportivas durante la noche.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Desarrollo Provincial, con una inversión de RD$50,564,705.40.

ANUNCIAN MÁS OBRAS DEPORTIVAS

El director de Desarrollo Provincial, José Andújar, anunció que continuarán las inversiones para ampliar y mejorar las instalaciones deportivas en distintos municipios y comunidades de Peravia.

Explicó que actualmente están en ejecución el Campo de Béisbol Ramón Pimentel, en La Montería; el Estadio de Sóftbol de Villa Güera, y el Estadio de Béisbol de Sabana Buey, entre otras obras, con una inversión conjunta de aproximadamente RD$130 millones.

Andújar también informó que próximamente comenzarán nuevos proyectos en Villa Sombrero, Villa Fundación, Nizao y Sabana Buey, que incluyen dos campos de béisbol, la reconstrucción de un polideportivo y una cancha de baloncesto.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE

Durante la actividad, Víctor Álvarez, presidente de la Liga de Béisbol de Pizarrete, entregó una placa de reconocimiento al presidente Abinader por el respaldo a las comunidades deportivas de béisbol y sóftbol.

La gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez, informó, además, que ya están disponibles los fondos para la construcción de la funeraria municipal de Pizarrete.

El senador Julito Fulcar afirmó que la gestión del presidente Abinader ha destinado más de RD$20,000 millones al desarrollo de la provincia Peravia.

ABINADER FELICITA A MARILEIDY PAULINO

Antes de iniciar el acto inaugural, el presidente Abinader realizó una llamada telefónica, frente a los asistentes, a la atleta dominicana Marileidy Paulino, a quien felicitó por conquistar el primer lugar en el World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest, Hungría.

El mandatario expresó su orgullo y el del pueblo dominicano por el nuevo triunfo de la velocista, conocida como “La Gacela de Don Gregorio”, quien suma así otro importante logro a su trayectoria deportiva.

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