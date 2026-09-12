Velocista dominicana Marileidy Paulino gana carreras Budapest

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Santo Domingo, 12 sep.- Medios de comunicación de República Dominicana destacan hoy la victoria de la campeona olímpica Marileidy Paulino en los 400 metros femeninos del World Athletics Ultimate Championship, celebrado en Budapest, Hungría.

La velocista dominicana se impuso en la final con tiempo de 49.07 segundos y se convirtió en la primera campeona de esa prueba en la nueva competición organizada por World Athletics, que reúne a atletas de alto rendimiento de diferentes circuitos internacionales.

La prensa local resalta además que la corredora de 29 años ya cuenta entre sus principales logros con el título olímpico de París 2024 y cuatro coronas de la Diamond League, además de sus dos campeonatos mundiales individuales en la vuelta al óvalo.

Los reportes publicados este sábado coinciden en destacar la regularidad de la velocista y su permanencia entre las principales figuras de la especialidad a nivel internacional.

Tras la final, Paulino manifestó su satisfacción por volver a subir a lo más alto del podio en Budapest, donde obtuvo su primer campeonato mundial individual hace tres años, y agradeció el respaldo de sus coterráneos durante la temporada.

El World Athletics Ultimate Championship constituye una nueva competición del atletismo internacional y su primera edición tiene como sede a la capital húngara.

Paulino todavía tendrá una última presentación en la temporada 2026, prevista en ATHLOS Londres.

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