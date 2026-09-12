Contaminación por plomo en aguas afecta población de Haití

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Puerto Príncipe, 12 sep.- La intoxicación de la población haitiana por exceso de plomo en el agua constituye hoy una preocupación del gobierno, por sus consecuencias ambientales para la salud, según una investigación citada por el diario Le Nouvelliste.

El promedio estimado en el país es de 65 millonésimas de gramo por litro, con picos de hasta 90, por encima del de 10 millonésimas de gramo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, explica un estudio del experto Henry Robert Duclair.

Según el especialista, el origen subterráneo del líquido repercute en ese contenido, por el plomo presente en rocas y minerales, junto a una mala gestión con las aguas residuales, fosas sépticas, vertederos y fuentes de fertilizantes que pueden filtrarse.

El Ministerio de Salud debe estar alerta ante esta intoxicación por plomo, pues produce daños renales, cardiovasculares y neurotoxicidad, asegura el investigador.

Haití carece -advirtió- de un marco normativo o un mecanismo nacional específico y vinculante para la calidad de las aguas subterráneas destinadas al consumo.

Una declaración del Ministerio de Comercio e Industria, reveló, además, que un 92 por ciento de las aguas analizadas en el área metropolitana incumplen con las normas vigentes, por lo que alrededor del 83,5 por ciento presentan riesgos de contaminación.

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