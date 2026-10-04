Luis Abinader agotará intensa agenda este domingo en Ocoa

SAN JOSÉ DE OCOA.- El presidente Luis Abinader desarrollará este domingo una amplia agenda de trabajo en la provincia San José de Ocoa.
La jornada incluye un Consejo de Ministros y Directores y la inauguración de obras en los sectores salud, educación, infraestructura vial y deportes.
A las 11:00 de la mañana el jefe de Estado encabezará el Consejo de Ministros y Directores en el Polideportivo de San José de Ocoa.
A las 2:30 de la tarde presidirá la inauguración de la Unidad de Pie Diabético del Hospital San José de Ocoa.
A las 3:05 de la tarde entregará el techado del liceo José Núñez de Cáceres, en el municipio cabecera. Posteriormente, encabezará la inauguración de la Escuela Primaria Profesora Altagracia Thelma Sánchez Castillo, en la comunidad de El Naranjal.
A las 4:30 de la tarde dejará inaugurada la carretera Sabana Larga – Nizao, y a las 5:15 entregará el recién remozado play de Sabana Larga.