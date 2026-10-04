Los 13 medicamentos con total cobertura y las enfermedades

SANTO DOMINGO.- Trece medicamentos para tratamientos de alto costo tendrán cobertura total y sin copagos para los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), conforme a la Resolución 645-16, emitida el 1 de octubre de 2026 por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Los fármacos están destinados a pacientes con cáncer, enfermedades inmunomediadas, enfermedades raras y otras condiciones de salud. La medida contempla además un aumento de RD$50.64 en el costo per cápita mensual del SFS del Régimen Contributivo.
FONDO PARA TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO
De ese monto, RD$48.46 serán destinados a la cuenta especializada del Fondo de Atención Médica de Alto Costo (Fomac), mientras RD$2.18 serán transferidos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para prestaciones complementarias y gastos administrativos.
La compra y gestión conjunta de los medicamentos estará a cargo de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), del Ministerio de Salud Pública.
CÁNCER Y ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS
En oncología de adultos se incorporan Ribociclib y Palbociclib para determinados pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico, así como Pembrolizumab para casos específicos de cáncer de mama triple negativo y cáncer de pulmón de células no pequeñas.
Para enfermedades inmunomediadas se incluyen seis medicamentos biológicos: Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Tocilizumab y Ustekinumab, indicados para afecciones como artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa.
TRATAMIENTOS PEDIÁTRICOS Y ENFERMEDADES RARAS
Para la leucemia linfoblástica aguda se incorporan Blinatumomab y PEG-Asparaginasa, mientras Pembrolizumab contempla determinados casos pediátricos de linfoma de Hodgkin refractario o en recaída.
La resolución también incluye Octreótide para la acromegalia en adultos y Risdiplam para pacientes con atrofia muscular espinal tipos 1, 2 y 3.
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