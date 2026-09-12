Dicen los propios haitianos deben resolver sus problemas

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Puerto Príncipe, 12 sep.- Los propios haitianos deben resolver los desafíos que enfrentan hoy, según un representante de los partidos entrevistados por líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), antes de abandonar estos de improviso el país.

Los organismos internacionales deben reconocer «que corresponde a la población enderezar la transición y el proceso electoral», añadió el dirigente del grupo político Liberación, Jean Renel Sénatus, según el diario Le Nouvelliste.

«Esperamos compartan esta lectura con los demás socios internacionales y con algunas embajadas amigas, respondió el también senador, ante la pregunta de ese diario «¿qué esperan del Grupo de Personas Eminentes de la Caricom?», con quienes se entrevistaron.

Por su parte, la Coalición de Fuerzas Republicanas recomendó durante su reunión con los emisarios del organismo regional «restaurar una gobernanza política equilibrada y neutral mediante una decisión consensuada, capaz de conducir a la transición».

El abogado de dicha agrupación, André Michel, también expresó su confianza en que, tras este encuentro, «la comunidad internacional comprenda las deficiencias del actual ejecutivo y ayude a Haití a poner fin a esta transición que ya duró demasiado».

Por otro lado, el partido Comprometidos con el Desarrollo solicitó a los Eminentes de la Caricom «realizar ajustes en el gobierno para responder mejor a los desafíos políticos, de seguridad, institucionales y electorales del momento».

Otra nota discrepante la aportó la agrupación de partidos y organizaciones de la sociedad civil Oposición Progresista, que exigió a los emisarios del organismo regional «la destitución inmediata del gobierno actual y el cese del bandidaje político en curso».

Los miembros del Grupo de Eminentes Personalidades de la Caricom, que permanecieron en Haití desde el 2 de septiembre, recibieron quejas, peticiones y reclamaciones de los actores políticos, pero se marcharon en las últimas horas del país sin previo aviso.

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