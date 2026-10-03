Movimiento Rebelde rechaza «ejecuciones extrajudiciales»

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SANTO DOMINGO.– Juan Hubieres, presidente del izquierdista Movimiento Rebelde (MR), salió este sábado en defensa de Manuel María Mercedes Medina, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante las críticas de sectores que, según afirmó, justifican la muerte de jóvenes en conflicto con la ley.

Expresó su «respaldo absoluto a la labor de Mercedes en defensa de los derechos fundamentales, las libertades democráticas y el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución de la República».

Hubieres, exdiputado y también presidente de de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), sostuvo que el Estado y los gobiernos no están facultados para cometer crímenes, sino que tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes y someter a la justicia a quienes las infrinjan.

Opinó que «muchos de los casos de jóvenes muertos durante actuaciones policiales corresponden a ejecuciones y no a intercambios de disparos, como se informa en algunas circunstancias»

Manifestó que las personas acusadas de cometer delitos, independientemente de su condición social, deben ser investigadas, procesadas y condenadas por los tribunales cuando se demuestre su culpabilidad, en lugar de ser víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

sp-am