Nombran en Haití a nuevo director de la Policía Judicial

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Puerto Príncipe, 12 sep.- El gobierno haitiano nombró como nuevo director de la Policía Judicial al inspector general Mario Aubergiste, dentro de la actual estrategia contra la extrema inseguridad que sufre hoy el país, informó el periódico Le Nouvelliste.

La sustitución por este oficial del líder de ese cuerpo durante los últimos doce meses, Marc Justin, está también dirigida a reforzar su eficacia operativa e institucional frente a la crisis general que atraviesa la nación caribeña, añadió el diario.

El nuevo jefe policial deberá actuar contra flagelos como los secuestros con fines de extorsión que aumentan en el país, sobre todo en ciudades principales como Puerto Príncipe y la norteña Artibonite, precisó Le Nouvelliste.

Los raptos más recientes fueron los de un periodista, una directora general, un abogado y dos escolares, quienes desaparecieron durante los últimos días.

Las autoridades tratan en la actualidad de resolver la crisis nacional de seguridad, en especial para mejorar la situación del país, de cara a las esperadas elecciones de este año, cuya primera votación está prevista para el 13 de diciembre.

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